Россиянам назвали альтернативу дорогой ипотеке

Россиянам посоветовали арендовать жилье вместо ипотеки, поскольку она недоступна для большинства населения страны. Такой совет дала президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко, передает «Радиоточка НСН».

«Сейчас ипотека, к сожалению, недоступна не из-за ставки, а из-за колоссального разрыва между стоимостью квадратного метра и доходами граждан», — сказала Радченко.

По ее словам, есть формула, по которой считается доступность жилья. Стоимость «квадрата» должна примерно равняться среднемесячному доходу семьи. Но сейчас в Москве квадратный метр на окраине стоит 250 тысяч рублей на окраине, а средний москвич не получает такую зарплату.

«Даже если ипотеку будут раздавать бесплатно, люди не вписываются по своим доходам. К сожалению, дальше разрыв будет увеличиваться, потому что доходы падают, ВВП падает, экономика стагнирует», - сказала Радченко.

Она считает, что выход в развитии арендного жилья и защите прав арендаторов и арендодателей. На рынке аренды существует слишком много рисков и это плохо для экономики страны. Если для застройщиков сделают суперльготы, то они «с большим удовольствием будут сдавать жилье, заключила Радченко.