Спрогнозирован массовый отказ россиян от ипотеки

«При ипотеке люди даже за полпроцента реальной стоимости кредита борются, обращают на это внимание. Конечно, это даст определенный стимул. Тем не менее мы должны без иллюзии понимать: спрос в этом году будет меньше, чем в 2021-м. Выдача ипотеки, я думаю, по году будет суммарно меньше на 15–20 процентов, чем в прошлом году», — отметил Задорнов.