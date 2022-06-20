До 7%: в России снизят ставки по льготной ипотеке

Министерство финансов РФ разработало и внесло в кабмин проект постановления, который предполагает снижение ставки по льготной ипотеке с 9% до 7%. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Снижение ставки по льготной ипотеке на новостройки поддержит граждан и создаст дополнительный спрос на жилье, что положительно скажется на строительной отрасли. Программа действует до конца текущего года. Максимальная сумма кредита для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области составляет 12 млн рублей, для остальных регионов - до 6 млн рублей. При сочетании этой программы с рыночной или другой субсидированной ипотекой можно увеличить лимит до 30 млн рублей и до 15 млн рублей соответственно», - говорится в сообщении.
Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что ставку по ипотеке с господдержкой надо снизить до 7% годовых. В настоящее время ставка составляет 9% годовых.
Глава ВТБ Андрей Костин ранее заявил, что банк уже начал прием заявок на льготную ипотеку на жилье в новостройках по ставке 7%. Он назвал снижение ставки позитивным сигналом всему рынку.