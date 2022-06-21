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47 минут назад

Россиян научили правильно продавать квартиры

Lenta.ru

Россиян научили, как правильно продать или сдать в аренду недвижимость. Специалист по маркетингу Анна Братчикова рассказала, на что нужно обращать внимание. Ее слова передает портал «Подмосковье сегодня».

Россиян научили правильно продавать квартиры
Фото: ТАССТАСС

Эксперт отметила важность определения целевой аудитории.

«Вряд ли вы сдадите "однушку" многодетной семье, а "трешку" — студенту. В объявлении не надо ориентироваться сразу на всех, только на своих потенциальных покупателей и арендаторов», — пояснила она.

Братчикова посоветовала публиковать объявление о продаже или сдаче в аренду не только на сайтах по недвижимости, но и в социальных сетях. При этом объявление должно включать в себя подробное описание предлагаемого жилья, инфраструктуры района, соседей и эстетичные фотографии объекта.

В мае гражданам назвали способ продать квартиру выгодно. Эксперт Павел Кручинский считает, что 2022 год — подходящее время для того, чтобы избавиться от жилья и конвертировать полученные рубли в валюту. Он рекомендовал собственникам обратиться к специалисту по недвижимости, чтобы избежать подводных камней, а также привести в порядок все документы перед началось сделки.

Недвижимость,Павел Кручинский,
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