Россиян научили правильно продавать квартиры

Россиян научили, как правильно продать или сдать в аренду недвижимость. Специалист по маркетингу Анна Братчикова рассказала, на что нужно обращать внимание. Ее слова передает портал «Подмосковье сегодня».

Фото: ТАСС ТАСС

Эксперт отметила важность определения целевой аудитории.

«Вряд ли вы сдадите "однушку" многодетной семье, а "трешку" — студенту. В объявлении не надо ориентироваться сразу на всех, только на своих потенциальных покупателей и арендаторов», — пояснила она.

Братчикова посоветовала публиковать объявление о продаже или сдаче в аренду не только на сайтах по недвижимости, но и в социальных сетях. При этом объявление должно включать в себя подробное описание предлагаемого жилья, инфраструктуры района, соседей и эстетичные фотографии объекта.