Продажи новостроек в Москве побили рекорд прошлого года

Количество сделок на первичном рынке жилья Москвы за пять месяцев 2022 года на 1% превысило рекордный показатель аналогичного периода прошло года, достигнув 36,5 тысячи договоров участия в долевом строительстве (ДДУ), сообщила пресс-служба столичного Росреестра.

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Всего с учетом нежилого фонда управление Росреестра по Москве с января по май зарегистрировано 55,2 тысячи ДДУ, что также на 1% выше итогов аналогичного периода прошлого года и на 65% больше показателя 2020 года, указывается в сообщении ведомства.