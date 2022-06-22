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1 час назад

Продажи новостроек в Москве побили рекорд прошлого года

РИА Недвижимостьиещё 1

Количество сделок на первичном рынке жилья Москвы за пять месяцев 2022 года на 1% превысило рекордный показатель аналогичного периода прошло года, достигнув 36,5 тысячи договоров участия в долевом строительстве (ДДУ), сообщила пресс-служба столичного Росреестра.

Продажи новостроек в Москве побили рекорд прошлого года
Фото: ТАССТАСС

Всего с учетом нежилого фонда управление Росреестра по Москве с января по май зарегистрировано 55,2 тысячи ДДУ, что также на 1% выше итогов аналогичного периода прошлого года и на 65% больше показателя 2020 года, указывается в сообщении ведомства.

Как указывается в нем, в мае столичным Росреестром зарегистрировано 4,8 тысячи ДДУ на рынке жилой недвижимости – на 7% меньше результата апреля.

Недвижимость,Росреестр,
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