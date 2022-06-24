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52 минуты назад

Топ-5 самых выгодных способов заработать на недвижимости

Лера Букина

В последнее время многие инвесторы вкладывают средства в недвижимость, однако не всем удается на ней заработать. Life разбирался, куда стоит вкладывать деньги для получения самого высокого дохода.

Топ-5 самых выгодных способов заработать на недвижимости
Фото: ТАССТАСС

По словам сотрудника департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николая Переславского, приобретение вторичной недвижимости под аренду всегда было невыгодным вложением. В итоге от такой инвестиции нет никакой чистой прибыли, указал эксперт.

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Частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования Федор Сидоров считает, что выйти на прибыль можно, инвестировав средства в недвижимость Москвы и Санкт-Петербурга. Там спрос всегда высок, а поток туристов стабилен, отметил специалист.

«Если квартира покупалась на собственные деньги, то аренда приносит 3–5% годовых. Ситуация ещё больше ухудшилась после резкого роста цен на новостройки в последние годы», — заявил президент Российской гильдии управляющих и девелоперов, президент Becar Asset Management Александр Шарапов.

Николай Переславский указал на опасность вложений в паевые фонды. По его словам, риск обусловлен выходом западных арендаторов с рынка. Это может привести к проблемам с заполняемостью складов, которые тоже часто распродаются по паям. Так, среди коммерческой недвижимости хорошим вариантом будет покупка стрит-ретейла, подчеркнул Переславский. Эксперт советует покупать помещение с уже заключенным долгосрочным договором аренды либо с магазином, который снимает помещение несколько лет, но на годовых договорах. Доходность может составлять 8 - 14% годовых, подчеркнул собеседник.

Еще один вариант – офисы. Можно найти множество вариантов, так как спрос на них падает после 2020 года. Кроме того, западные компании массово уходят с рынка и освобождают помещения.

По мнению Сидорова, принести хороший доход может складская недвижимость. Это связано с резким ростом онлайн-ретейла, маркетплейсов. Складские площади и распределительные центры сейчас пользуются большим спросом, отметил эксперт. Также россиянам советует обратить внимание на склады для сельхозпродукции.

Целесообразно вложиться в недвижимость и без физической покупки, отметил исполнительный директор девелоперской компании Glincom Иван Татаринов. Так, по его словам, можно инвестировать в акции или облигации девелоперов, а также различные фонды недвижимости.

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