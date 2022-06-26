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1 час назад

Загородное жилье в России за год подорожало почти на четверть

Газета.Ru

Средняя стоимость загородных домов в России за год выросла на 23% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на исследование федеральной компании «Этажи».

Загородное жилье в России за год подорожало почти на четверть
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Рост стоимости строительных материалов, высокая динамика роста цен на городские квартиры, активный выкуп наиболее доступных вариантов привели к тому, что загородное жилье за прошедший год рекордно поднялось в цене на 23%», — отметил руководитель центра загородной недвижимости федеральной компании «Этажи» Антон Сауков.

В исследовании указали, что больше всего загородное жилье подорожало в Краснодаре, где цена выросла на 30,2%. Второе место досталось Москве и Ростову-на-Дону. В этих городах «загородка» выросла в цене за год на 30,1%. Замыкает тройку лидеров Новосибирск с результатом в 29,6%.

В «Этажах» добавили, что из-за высокого спроса на загородную недвижимость она продолжит дорожать. При этом, чтобы больше жилья стало доступно для людей, будет набирать обороты строительство домов меньшей площади.

11 мая «Известия» писали, что в период с января по апрель 2022 года россияне стали интересоваться самыми дешевыми участками и домами на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Недвижимость,
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