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39 минут назад

Взявшие во время кризиса ипотеку россияне смогут уменьшить процентную ставку

Елена Прошина

Российские банки предложили гражданам рефинансировать жилищные кредиты, взятые под большие проценты, отказавшись от ограничения по сроку действия предыдущего договора, сообщает РБК со ссылкой на финансовые учреждения.

Россиянам с ипотекой предложат изменить условия выплат
Фото: ТАССТАСС

Сегодня кредиторы готовы идти на уступки. Если раньше для рефинансирования ипотеки обычно требовалось, чтобы первоначальная ссуда была оформлена не менее шести месяцев или года назад, то теперь сроки существенно уменьшились.

Так, в ВТБ сообщили, что рефинансирование ипотечных кредитов по ставке 10,5% для заемщиков, взявших ссуду по высоким ставкам с 1 марта по 25 июня 2022 года, будет действовать с 27 июня.

Похожее предложение запустили в банке «Открытие». Рефинансирование по ставке 10,69% стало доступно для клиентов банка, взявших ипотеку с 28 февраля по 31 мая включительно.

Рефинансирование жилищных кредитов также предложили своим клиентам в банках ПСБ, «Санкт-Петербург», «Зенит». Смягчить требования по сроку действия договора рефинансирования ипотеки планируют Московский кредитный банк «Уралсиб» и «Ак Барс». В июле услугой смогут воспользоваться клиенты Сбербанка.

Управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин заявил, что для банков программа рефинансирования дает возможность привлечь качественных заемщиков, поддержать выдачи, а также снизить долговую нагрузку действующих клиентов.

Недвижимость,Уралсиб,ФК Открытие,Банк ВТБ,Сбербанк России,
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