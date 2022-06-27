Банки рефинансируют взятую под высокий процент ипотеку

Банки начали рефинансировать ипотеку, оформленную на пике кризиса по сверхвысоким ставкам. Они смягчили условия и отказались от ключевого параметра таких программ — ограничения по сроку действия предыдущего договора. Ранее для рефинансирования ипотечного кредита чаще всего требовалось, чтобы первоначальная ссуда была оформлена не менее шести месяцев или года назад, теперь кредиторы готовы идти на уступки, пишет РБК.
В начале марта средняя ставка по рыночным программам составляла 20,5% годовых. Сейчас рефинансирование жилищных кредитов по почти вдвое меньшей ставке уже запустили ВТБ и «Открытие». Банк «Санкт-Петербург» тоже предложил специальные условия по рефинансированию ипотеки, взятой по высоким ставкам. Смягчить условия планируют и в других банках — Московском кредитном банке, «Уралсибе» и «Ак Барс». Говорит эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов:
«Банки сейчас дорожат своими клиентами, и они прекрасно понимают, что если вдруг не будут рефинансировать в рамках более лояльных условий, самые надежные платежеспособные клиенты перебегут в другие банки. Если у вас все нормально с доходом, он стабильный, вы можете это подтвердить справкой, нет проблемы в том, чтобы в другом банке взять по более низкой ставке и закрыть старый кредит в том банке, где вы находитесь. Поэтому банкиры идут на встречные, даже неожиданные решения в том смысле, что ранее чем через полгода дают пересматривать договор. Если они этого не сделают, люди сделают сами, все очень просто, это борьба за клиента. Основная масса кредитов все-таки была взята до известных событий, их никто рефинансировать сейчас не собирается, поэтому у банков будут потери, но они будут не велики, я думаю. По данным ЦБ, до конца марта ставки в среднем находились между 16% и 26% и максимально до 21-36%, грубо говоря, люфт где-то 10%. Если брать за ориентиры эти 7-10% за последние месяцы, то люди с каждых 100 тысяч рублей своего займа за год на разнице ставок могут сэкономить 7-10 тысяч рублей. А если у вас миллион, сэкономите около 100 тысяч рублей за год на процентах».
Банк России 10 июня вернул ключевую ставку на «докризисный» уровень в 9,5% годовых. Эксперты считают, что ее снижение продолжится. Значит, и снизятся ставки по ипотеке, а затем и по ее рефинансированию. Говорит генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев:
«Пока прогнозы таковы, что снижение будет продолжаться, может быть, чуть меньшими темпами. Условия будут еще улучшаться, это означает, что дальше банки будут предлагать программы рефинансирования, возможно, они впоследствии будут еще выгоднее. С другой стороны, они будут интереснее через квартал, через полгода, с точки зрения предлагаемой ставки, но заемщикам вообще имеет смысл воспользоваться сейчас, иначе они будут переплачивать более высокие ставки в ближайшие несколько месяцев, пока не рефинансируют».
По мнению главы Сбербанка Германа Грефа, Банк России может довести ключевую ставку к концу этого года до 7%. Об этом он заявил в рамках Петербургского международного экономического форума.