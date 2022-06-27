Банки рефинансируют взятую под высокий процент ипотеку

«Банки сейчас дорожат своими клиентами, и они прекрасно понимают, что если вдруг не будут рефинансировать в рамках более лояльных условий, самые надежные платежеспособные клиенты перебегут в другие банки. Если у вас все нормально с доходом, он стабильный, вы можете это подтвердить справкой, нет проблемы в том, чтобы в другом банке взять по более низкой ставке и закрыть старый кредит в том банке, где вы находитесь. Поэтому банкиры идут на встречные, даже неожиданные решения в том смысле, что ранее чем через полгода дают пересматривать договор. Если они этого не сделают, люди сделают сами, все очень просто, это борьба за клиента. Основная масса кредитов все-таки была взята до известных событий, их никто рефинансировать сейчас не собирается, поэтому у банков будут потери, но они будут не велики, я думаю. По данным ЦБ, до конца марта ставки в среднем находились между 16% и 26% и максимально до 21-36%, грубо говоря, люфт где-то 10%. Если брать за ориентиры эти 7-10% за последние месяцы, то люди с каждых 100 тысяч рублей своего займа за год на разнице ставок могут сэкономить 7-10 тысяч рублей. А если у вас миллион, сэкономите около 100 тысяч рублей за год на процентах».