Правила сделок с квартирами изменятся: три главных нововведения

В 2022 году некоторые правовые нововведения отразятся на рынке недвижимости. Life выяснил, кто из россиян останется от этого в плюсе, а кто не избежит потерь.

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Так, издание напоминает о том, что в новой версии Гражданского кодекса РФ будут указаны четкие определения земельного участка, здания и сооружения, помещения, объекта незавершенного строительства и машино-места. Эксперты уверены в том, что мера позволит начислять налоги не только номинальному, но и фактическому владельцу любых недвижимых вещей.

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«В Госдуме заявили, что новыми поправками в гражданское законодательство, вступление в силу которых ожидается уже с сентября, будет закреплено право надзорных ведомств лишать граждан гаражей из-за ненадлежащего использования помещения или нарушения прав соседей», - отмечает Life.

Также издание указывает на то, что мера предполагает изъятие в форме принудительного выкупа. По мнению адвоката Адвокатской палаты Калининградской области Александра Полякова, вероятно, именно выкуп будут применять только при наличии у владельца хоть каких-то документов на гараж, а в случае их отсутствия «заставят либо оформить, либо снести за свой счет».

Кроме того, в России изменится механизм регистрации недвижимости. С 29 июня россияне смогут осуществлять подачу документов и всего остального лично или, если есть электронная цифровая подпись (ЭЦП), через портал «Госуслуги». Но у специалистов, принимающих документы, появятся новые обязанности, в частности, проверять все документы, необходимые для совершения действия, на предмет исправлений, приписок, следов копирования и повреждений (включая паспорт и иные необходимые документы заявителя). Адвокат Адвокатской палаты города Москвы Ева Митлина не исключает большого числа отказов гражданам.

Также в стране могут вступить в силу нововведения, предполагающие предоставление выписки из реестра только при согласии собственника недвижимости.