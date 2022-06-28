В РФ предложили отменить один налог

Федеральная компания «Этажи» предложила повысить необлагаемую подоходным налогом сумму при продаже квартир и загородных домов — с одного до трех миллионов рублей, если гражданин взамен приобретает новое жилье. Инициатива направлена премьер-министру России Михаилу Мишустину. Об этом во вторник, 28 июня, пишут «Известия».

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Сейчас НДФЛ взимается при продаже в течение пяти лет с момента начала владения. Однако, по данным риелторов, только за последние два года средняя стоимость жилья по стране выросла до 60 процентов в зависимости от региона. Как считает замдиректора компании «Этажи» Татьяна Ахметдинова, при такой динамике роста цен отмена налога особо актуальна, так как приобретение нового жилья будет производиться по гораздо более высокой стоимости.

В пресс-службе правительства изданию сообщили о получении письма, оно направлено для рассмотрения и ответа в Минфин. В министерстве подтвердили, что документ получен и находится на рассмотрении.