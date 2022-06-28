На передачу долей в квартирах могут ввести ограничение

28 июня Госдума в третьем чтении рассмотрит законопроект об отчуждении долей в квартирах, который поможет решить споры между собственниками, сообщают «Ведомости».

Фото: ТАСС ТАСС

Сегодня состоится финальное чтение законопроекта о долях в квартирах. Если его примут, конфликты между собственниками будет легче решать. По словам главы комитета по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова, закон поможет бороться с незаконным захватом жилых помещений.

В поправках предлагается установить минимальный размер микродоли – от 6 кв.м, потому что есть доли, которые не соответствуют нормам по площади для нормальной жизни, передает издание «Ведомости».