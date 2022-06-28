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2 часа назад

Кабмин России может ввести ограничение на передачу долей в квартирах

РИА "ФедералПресс"

28 июня Госдума в третьем чтении рассмотрит законопроект об отчуждении долей в квартирах, который поможет решить споры между собственниками, сообщают «Ведомости».

На передачу долей в квартирах могут ввести ограничение
Фото: ТАССТАСС

Сегодня состоится финальное чтение законопроекта о долях в квартирах. Если его примут, конфликты между собственниками будет легче решать. По словам главы комитета по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова, закон поможет бороться с незаконным захватом жилых помещений.

В поправках предлагается установить минимальный размер микродоли – от 6 кв.м, потому что есть доли, которые не соответствуют нормам по площади для нормальной жизни, передает издание «Ведомости».

Кроме того, предлагается запретить прописку в микродолях третьих лиц. Это как раз поможет искоренить проблему «резиновых квартир», когда в жилом помещении регистрируют большое количество мигрантов.

Недвижимость,Павел Крашенинников,Конституционный комитет Госдумы,Госдума,
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