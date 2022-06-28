Путин ускорил вступление в силу закона о продлении дачной амнистии

Президент Владимир Путин подписал закон, который переносит срок вступления в силу закона о продлении так называемой дачной амнистии с 1 сентября на 1 июля этого года.

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Таким образом, с 1 июля начинает действовать закон, подписанный в декабре прошлого года и продлевающий дачную амнистию до 1 марта 2031 года. До этой даты продлевается режим, который позволяет поставить на кадастровый учет и зарегистрировать жилой или садовый дом на основании только технического плана и правоустанавливающего документа на участок, если в едином госреестре недвижимости данное право не значится, передает ТАСС.

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Кроме этого, до 1 марта 2031 года гражданин, который использует для постоянного проживания без права собственности возведенный до 14 мая 1998 года жилой дом, расположенный в границах населенного пункта, сможет рассчитывать на предоставление в собственность бесплатно земельного участка, на котором его дом расположен.

Инициативу внес в нижнюю палату парламента председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. По его словам, перенесение сроков вступления в силу дачной амнистии поможет упростить процедуру оформления прав граждан на недвижимое имущество и земельные участки. Помимо этого, новый закон предполагает ряд изменений для обеспечения соблюдения имущественных прав граждан. Так, он вводит необходимость личного присутствия правообладателя у нотариуса при совершении сделки по отчуждению недвижимости.

Это касается тех, кто внес в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) запись о невозможности государственной регистрации права без своего личного участия. При наличии такой записи в ЕГРН заявление о государственной регистрации будет возвращено органом регистрации прав без рассмотрения, если его представило лицо, не являющееся правообладателем. При этом внести отметку о невозможности госрегистрации права без личного участия правообладателя можно будет по доверенности, составленной в нотариальной форме.