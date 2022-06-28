В Москве подешевела аренда квартир

Предложение на рынке аренды жилья в Москве в пять раз превысило спрос. В июне 2022 года в Москве предлагают к сдаче 28 600 квартир против 17 000 год назад. Спрос на 15% снизился по сравнению с прошлым годом и на 35-40% в сравнении с допандемийным июнем. Поэтому собственники стали снижать стоимость съёма жилья. Эксперты считают, что арендаторы активизируются в середине августа или начале сентября, когда закончится сезон отпусков и в Москву вернутся студенты.

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Заместитель директора управления аренды квартир «Инком-Недвижимости» Оксана Полякова заявила, что с начала года предложение на рынке долгосрочной аренды в Москве увеличилось на 80% и сегодня в пять раз превысило спрос. За месяц число объявлений выросло на 2000, за три месяца — на 10 000, уточнила директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова. Часть из них — квартиры, которые не удалось продать и их решили сдавать в аренду.

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Год назад квартиры удавалось сдавать за неделю, а сейчас на это уходит месяц или даже полтора. Это результат падения спроса: по словам Поляковой, на 15% ниже показателя 2021 года и примерно на 35-40% ниже, чем в допандемийном июне При этом, по мнению эксперта «Циан.Аналитики» Виктории Кирюхиной, спрос просел в сравнении год к году всего на 5%, а количество просмотров объявлений выросло на 10%.

Эксперты объяснили падение спроса сезонностью: активность арендаторов начнётся в середине августа — начале сентября, когда сезон отпусков будет подходить к концу, в Москву вернутся студенты и те, кто планировал переезд с началом делового сезона.

«Ипотека на вторичном рынке дорогая, доходы населения стагнируют. Возможности для покупки в собственность все меньше, выходом как раз становится аренда — к осени мы увидим оживление рынка, связанное с сезонностью», — заявила Кирюхина.

Из-за падения спроса владельцы квартир стали снижать цены. 35% арендодателей не стали двигаться в цене, а остальные решили снизить её на 5-10%. В июне, по данным «Циана», средняя ставка аренды по однокомнатным квартирам в Москве составила 43 800 рублей, что на 13% ниже, чем в феврале. Двухкомнатные квартиры просели по цене на 19%, в среднем до 70 000 рублей. Наибольшее снижение арендных платежей зафиксировали в Центральном округе Москвы ( -23%). В остальных округах падение ставок составляет 8-15%, и только в Троицком округе они снизились всего на 1%.

Как писал ранее «Секрет», в среднем россияне тратят на аренду квартир 47,2% от уровня медианных зарплат. В Крыму показатель оказался самым высоким и составил 75,8%, а на Чукотке — самым низким (24%). Жители Москвы отдают за аренду квартиры 63,7% зарплаты, Петербурга — 55,2%, подсчитали аналитики.