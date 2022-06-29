Оценена самая дешевая студия в Москве

Россиянам назвали стоимость самой дешевой студии в столице. Наиболее доступным оказался объект в Кузьминках площадью 15,7 квадратного метра, выставленный на продажу за 3,9 миллиона рублей. Об этом эксперты «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы» сообщили «Ленте.ру».

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В июне в столице продается 427 студий, площадь которых не превышает 25 квадратных метров. Объем предложения такой недвижимости с января вырос на 35,5 процента. Средняя стоимость подобного жилья на данный момент составляет 7,3 миллиона рублей — на 7,5 процента больше, чем в начале 2022 года. Самую дорогую студию обнаружили в Басманном районе ЦАО Москвы. Ее можно приобрести за 17,3 миллиона рублей.

Генеральный директор агентства Валерий Летенков назвал главные минусы маленьких студий. По его словам, сейчас такая недвижимость не является удачным выбором для инвестиций — ее средняя доходность составляет пять процентов.

«Окупаемость апартамента стоимостью около четырех миллионов рублей наступит не ранее чем через 20 лет. При этом арендаторами такого доступного жилья, как правило, являются не очень богатые люди, поэтому могут быть задержки по оплате. Кроме того, очень вероятна постоянная ротация арендаторов», — пояснил эксперт.

Летенков также указал на тесноту студий и риск часто возникающей необходимости ремонта при смене арендаторов. Единственным плюсом маленьких квартир эксперт считает относительно низкую стоимость. Подобное жилье подойдет желающим закрепиться в столице и получить официальный статус вместе с местом проживания, не тратя при этом большую сумму денег.