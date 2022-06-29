Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+16° в 
USD 52.97EUR 55.89
Войти в почту
2 часа назад

Оценена самая дешевая студия в Москве

Lenta.ruиещё 2

Россиянам назвали стоимость самой дешевой студии в столице. Наиболее доступным оказался объект в Кузьминках площадью 15,7 квадратного метра, выставленный на продажу за 3,9 миллиона рублей. Об этом эксперты «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы» сообщили «Ленте.ру».

Оценена самая дешевая студия в Москве
Фото: ТАССТАСС

В июне в столице продается 427 студий, площадь которых не превышает 25 квадратных метров. Объем предложения такой недвижимости с января вырос на 35,5 процента. Средняя стоимость подобного жилья на данный момент составляет 7,3 миллиона рублей — на 7,5 процента больше, чем в начале 2022 года. Самую дорогую студию обнаружили в Басманном районе ЦАО Москвы. Ее можно приобрести за 17,3 миллиона рублей.

Генеральный директор агентства Валерий Летенков назвал главные минусы маленьких студий. По его словам, сейчас такая недвижимость не является удачным выбором для инвестиций — ее средняя доходность составляет пять процентов.

«Окупаемость апартамента стоимостью около четырех миллионов рублей наступит не ранее чем через 20 лет. При этом арендаторами такого доступного жилья, как правило, являются не очень богатые люди, поэтому могут быть задержки по оплате. Кроме того, очень вероятна постоянная ротация арендаторов», — пояснил эксперт.

Летенков также указал на тесноту студий и риск часто возникающей необходимости ремонта при смене арендаторов. Единственным плюсом маленьких квартир эксперт считает относительно низкую стоимость. Подобное жилье подойдет желающим закрепиться в столице и получить официальный статус вместе с местом проживания, не тратя при этом большую сумму денег.

Ранее в июне россиянам назвали стоимость самой дешевой съемной квартиры в Москве — 20 тысяч рублей в месяц. Такой бюджет позволит арендовать «однушку» площадью 11 квадратных метров в пятиэтажном доме в пяти минутах пешком от станции метро «Волжская». Квартира сдается вместе с мебелью и бытовой техникой.

Недвижимость,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители