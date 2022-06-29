Россияне массово заинтересовались ипотекой

В банке ВТБ после снижения ставки по льготной ипотеке существенно повысился спрос на подобные кредиты. О том, что россияне массовой заинтересовалась приобретением жилья по госпрограмме, говорится в материалах банка, которые имеются в распоряжении «Ленты.ру».

Фото: ТАСС ТАСС

Среднедневное количество заявок по льготной ипотеке в банке достигло 1,2 тысячи — за неделю рост составил 70 процентов. Клиенты также заинтересовались стандартными программами банка. После того, как по ним с 16 июня снизили ставки, количество заявок в день увеличилось на 15 процентов, до 2 тысяч. При этом активизировался сегмент вторичного жилья, где продажи возвращаются к уровню начала 2022 года.

В банке активность населения на рынке недвижимости объяснили стабилизацией ситуации и пересмотром условий льготной ипотеки.

«Несмотря на период летних отпусков, интерес к льготным ипотечным сделкам вырос почти вдвое. Часть клиентов переоформили ранее полученное одобрение банка по новым условиям, для других заемщиков это стало стимулом вернуться к отложенным из-за высоких ставок планам», — отметил вице-президент ВТБ Евгений Дячкин.