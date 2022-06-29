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1 час назад

Россияне массово заинтересовались ипотекой

Lenta.ruиещё 2

В банке ВТБ после снижения ставки по льготной ипотеке существенно повысился спрос на подобные кредиты. О том, что россияне массовой заинтересовалась приобретением жилья по госпрограмме, говорится в материалах банка, которые имеются в распоряжении «Ленты.ру».

Россияне массово заинтересовались ипотекой
Фото: ТАССТАСС

Среднедневное количество заявок по льготной ипотеке в банке достигло 1,2 тысячи — за неделю рост составил 70 процентов. Клиенты также заинтересовались стандартными программами банка. После того, как по ним с 16 июня снизили ставки, количество заявок в день увеличилось на 15 процентов, до 2 тысяч. При этом активизировался сегмент вторичного жилья, где продажи возвращаются к уровню начала 2022 года.

В банке активность населения на рынке недвижимости объяснили стабилизацией ситуации и пересмотром условий льготной ипотеки.

«Несмотря на период летних отпусков, интерес к льготным ипотечным сделкам вырос почти вдвое. Часть клиентов переоформили ранее полученное одобрение банка по новым условиям, для других заемщиков это стало стимулом вернуться к отложенным из-за высоких ставок планам», — отметил вице-президент ВТБ Евгений Дячкин.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что в Москве трехкратно выросла выдача льготной ипотеки. В мае 2022 года россияне оформили льготную ипотеку на сумму 22,9 миллиарда рублей — в 2,8 раза больше показателя апреля.

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