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56 минут назад

Ставка по ипотеке снизилась до исторического минимума

Lenta.ruиещё 2

В мае 2022 года средняя ставка по ипотеке в России снизилась до исторического минимума в 6,17 процента годовых. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Центробанка.

Ставка по ипотеке снизилась до исторического минимума
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Показатель стал минимальным с 2018 года. Средняя ставка упала на 1,47 процентного пункта. При этом существенно вырос срок кредитования. В пятом месяце текущего года показатель достиг 22 года и 8 месяцев — за май рост составил почти девять месяцев.

Регулятор также сообщил, что исторического минимума с 2018 года достигла и выдача ипотеки — в мае показатель снизился до 36,6 тысячи кредитов, что оказалось на 25,9 процента меньше, чем в апреле. Объем выдачи оценили в 139,7 миллиарда рублей — на 13,6 процента меньше апрельского. В среднем по стране размер кредита достиг 3,8 миллиона рублей.

Ранее в ВТБ после снижения ставки по льготной ипотеке существенно повысился спрос на подобные кредиты. Среднедневное количество заявок по льготной ипотеке в банке достигло 1,2 тысячи — за неделю рост составил 70 процентов. Активность населения на рынке недвижимости объяснили стабилизацией ситуации и пересмотром условий льготной ипотеки.

Недвижимость,Банк России,Банк ВТБ,
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