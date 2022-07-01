Россиянам объяснили, как сократить платежи по ипотеке

Сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский рассказал агентству "Прайм", как уменьшить платеж по ипотечному кредиту.

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По словам эксперта, есть несколько способов сокращения выплат.

Прежде всего, это досрочное частичное погашение. Этот вариант предусматривает сокращение размера платежа, что позволяет заемщику снизить нагрузку на кошелек.

Во-вторых, при ставке на 1,5 процентаe ниже текущей возможен вариант рефинансирование кредита. При этом, с момента получения кредита должно пройти не более трех лет. Наконец, банк может пересмотреть условия кредитования, если заемщик в течение одного или двух лет своевременно вносит оплату.

"Если заемщик добросовестный, "идет" год-два без просрочек, то банк по просьбе заемщика может пересмотреть условия договора в пользу уменьшения процентной ставки", — добавил собеседник агентства.