Россиянам объяснили, как сократить платежи по ипотеке

Сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский рассказал агентству "Прайм", как уменьшить платеж по ипотечному кредиту.
По словам эксперта, есть несколько способов сокращения выплат.
Прежде всего, это досрочное частичное погашение. Этот вариант предусматривает сокращение размера платежа, что позволяет заемщику снизить нагрузку на кошелек.
Во-вторых, при ставке на 1,5 процентаe ниже текущей возможен вариант рефинансирование кредита. При этом, с момента получения кредита должно пройти не более трех лет. Наконец, банк может пересмотреть условия кредитования, если заемщик в течение одного или двух лет своевременно вносит оплату.
"Если заемщик добросовестный, "идет" год-два без просрочек, то банк по просьбе заемщика может пересмотреть условия договора в пользу уменьшения процентной ставки", — добавил собеседник агентства.
Переславский также посоветовал обратить внимание на возможность "сращивания" льготной ипотеки с рыночной и расширения суммы "по такому симбиозу" до 30 миллионов рублей.