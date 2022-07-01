Льготную ипотеку на «однушки» предложили отменить

«Счетная палата предлагает исключить студии и однокомнатные квартиры из всех программ с государственной поддержкой – государству не следует поддерживать спрос на некомфортные типологии жилья и тем самым способствовать росту предложения таких типологий», — указала эксперт в беседе с РИА Новости.