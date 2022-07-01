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1 час назад

В Счетной палате предложили отменить льготную ипотеку на «однушки»

Национальная Служба Новостейиещё 7

Счетная палата России предложила запретить выдачу льготной ипотеки на покупку однокомнатной квартиры. Об этом сообщила аудитор СП Наталья Трунова.

Льготную ипотеку на «однушки» предложили отменить
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Счетная палата предлагает исключить студии и однокомнатные квартиры из всех программ с государственной поддержкой – государству не следует поддерживать спрос на некомфортные типологии жилья и тем самым способствовать росту предложения таких типологий», — указала эксперт в беседе с РИА Новости.

Трунова отметила, что в большинстве случаев семья, купившая «однушку» в ипотеку с господдержкой, в дальнейшем лишается возможности улучшить жилищные условия. Кроме того, подобные программы приводят к росту доли однокомнатных квартир и студий на рынке жилья, пишет Ura.ru.

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По словам аудитора СП, изменение правил предоставления ипотечного займа поспособствует изменению структуры предложений на рынке и позволит улучшить условия проживания россиян, отмечает телеканал «360».

Недвижимость,Счетная палата,
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