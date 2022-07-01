Льготную ипотеку на «однушки» предложили отменить

Счетная палата (СП) считает необходимым исключить студии и однокомнатные квартиры из программ ипотечного кредитования с господдержкой. Об этом заявила в интервью РИА Новости аудитор СП Наталья Трунова.

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По ее мнению, властям не стоит «поддерживать спрос на некомфортные типологии жилья». По словам Труновой, зачастую семьи при покупке «однушки» по льготной ипотеке лишаются возможности улучшить свои жилищные условия. По мнению аудитора, льготная ипотека должна обеспечивать россиянам жилищные условия «в соответствии с принципом комфортного проживания — отдельная комната каждому члену семьи».

«Предлагаемое изменение правил предоставления ипотеки может поспособствовать изменению структуры предложения на рынке жилья, улучшить комфортность условий проживания граждан в новом жилье»,— подчеркнула Трунова.