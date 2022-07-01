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1 час назад

В России предложили запретить выдачу льготных ипотек на «однушки»

Лера Букина

Счетная палата (СП) считает необходимым исключить студии и однокомнатные квартиры из программ ипотечного кредитования с господдержкой. Об этом заявила в интервью РИА Новости аудитор СП Наталья Трунова.

Льготную ипотеку на «однушки» предложили отменить
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее мнению, властям не стоит «поддерживать спрос на некомфортные типологии жилья». По словам Труновой, зачастую семьи при покупке «однушки» по льготной ипотеке лишаются возможности улучшить свои жилищные условия. По мнению аудитора, льготная ипотека должна обеспечивать россиянам жилищные условия «в соответствии с принципом комфортного проживания — отдельная комната каждому члену семьи».

«Предлагаемое изменение правил предоставления ипотеки может поспособствовать изменению структуры предложения на рынке жилья, улучшить комфортность условий проживания граждан в новом жилье»,— подчеркнула Трунова.

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Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о подписании постановления кабмина, согласно которому ставка льготной ипотеки снизится с 9 до 7%. Так, граждане могут получить льготу до конца года. Размер субсидируемого кредита составляет 12 млн рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и 6 млн рублей для остальных российских субъектов.

Недвижимость,Михаил Мишустин,Счетная палата,
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