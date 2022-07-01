Счетная палата заявила о дисбалансах на рынке жилья в России

Стоимость жилья на российском рынке варьируется от региона, самые высокие цены за квадратный метр остаются в Москве и Санкт-Петербурге, что свидетельствует о дисбалансах на рынке жилья в России, заявила РИА Новости аудитор Счетной палаты Наталья Трунова.

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"По средней стоимости квадратного метра жилья по субъектам на первичном рынке заметны явные перекосы с востока (где жилье дороже) на запад (где жилье дешевле). Если исходить из того, что цена формируется платежеспособным спросом, то высокая стоимость квадратного метра в таких субъектах, как Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область, позволяет говорить о дисбалансах на рынке жилья и может косвенно свидетельствовать о неравномерном пространственном развитии страны", – сказал она.

По мнению аудитора, решить эту проблему в регионах можно было бы, использовав общегосударственные программы развития рынков жилья, которые бы выравнивали существующие дисбалансы.

"Большинству регионов самим решать проблему с доступностью жилья зачастую не под силу", – пояснила она.

При этом, она также уточнила, что для нивелирования дисбалансов на рынке также можно использовать льготную ипотеку.

"Льготная ипотека может быть использована для влияния на изменение структуры рынка, например, для снижения доли однокомнатных квартир, так возможно необходимо использовать этот механизм для снижения территориальных диспропорций", – пояснила она.