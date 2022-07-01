В Москве продолжило дешеветь жилье

Жилье продолжило дешеветь в Москве, сообщает РБК со ссылкой на аналитиков консалтинговой компании SRG. Снижение цен в городе отмечается второй месяц подряд.

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В июне средняя стоимость квадратного метра в столице сократилась на 2,96 процента, до 302,14 тысячи рублей. Москва оказалась на третьем месте в рейтинге дешевеющей недвижимости. Первое место занял Брянск, квартиры в котором потеряли в цене 4,83 процента и достигли 75,92 тысячи за «квадрат». На второй строчке оказалась Пермь со снижением в 3,3 процента, до 84,24 тысячи рублей.

Падение цен аналитики зафиксировали в том числе в Калининграде, Ставрополе, Казани, Твери, Ярославле, Санкт-Петербурге, Барнауле, Новосибирске, Иваново, Новокузнецке, Сочи, Челябинске и Ростове-на-Дону. От 2,64 до 0,08 процента.