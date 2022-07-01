Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+33° в 
USD 53.77EUR 56.36
Войти в почту
1 час назад

В Москве продолжило дешеветь жилье

Мослента

Жилье продолжило дешеветь в Москве, сообщает РБК со ссылкой на аналитиков консалтинговой компании SRG. Снижение цен в городе отмечается второй месяц подряд.

В Москве продолжило дешеветь жилье
Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.comKomsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В июне средняя стоимость квадратного метра в столице сократилась на 2,96 процента, до 302,14 тысячи рублей. Москва оказалась на третьем месте в рейтинге дешевеющей недвижимости. Первое место занял Брянск, квартиры в котором потеряли в цене 4,83 процента и достигли 75,92 тысячи за «квадрат». На второй строчке оказалась Пермь со снижением в 3,3 процента, до 84,24 тысячи рублей.

Падение цен аналитики зафиксировали в том числе в Калининграде, Ставрополе, Казани, Твери, Ярославле, Санкт-Петербурге, Барнауле, Новосибирске, Иваново, Новокузнецке, Сочи, Челябинске и Ростове-на-Дону. От 2,64 до 0,08 процента.

Ранее были названы округа Москвы с подешевевшим вторичным жильем. Максимальное снижение стоимости «вторички» наблюдалось в Центральном административном округе — на пять процентов.

Недвижимость,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители