Риелторы стали чаще продавать свой бизнес

В России за последние несколько месяцев в несколько раз увеличилось число выставленных на продажу агентств недвижимости из-за кризиса на рынке. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на участников рынка.
На данный момент в сервисе для размещения объявлений "Авито" размещено 400 объявлений о продаже агентств недвижимости, что, как отмечает издание, в 2,4 раза больше, чем годом ранее. Эксперты считают, что с рынка уходят специализирующиеся на сделках со вторичным жильем агентства и небольшие региональные риелторы.
"Предложение жилья заметно превышает спрос, а число сделок сокращается из-за ситуации в экономике", – объяснил директор "Жилфонда" Александр Чернокульский и отметил, что такие трудности сложно преодолеть небольшим агентствам.
В "ЦИАН.Аналитики" подсчитали, что просмотры объявлений о продаже вторичной недвижимости в городах-миллионниках и звонки сократились в первые три недели июня на 48% год к году.
По данным Росреестра, только в Москве число сделок уменьшилось в мае на 45% на вторичном рынке и на 31% в новостройках.