Риелторы стали чаще продавать свой бизнес

В России за последние несколько месяцев в несколько раз увеличилось число выставленных на продажу агентств недвижимости из-за кризиса на рынке. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на участников рынка.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА «Новости» Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

На данный момент в сервисе для размещения объявлений "Авито" размещено 400 объявлений о продаже агентств недвижимости, что, как отмечает издание, в 2,4 раза больше, чем годом ранее. Эксперты считают, что с рынка уходят специализирующиеся на сделках со вторичным жильем агентства и небольшие региональные риелторы.

"Предложение жилья заметно превышает спрос, а число сделок сокращается из-за ситуации в экономике", – объяснил директор "Жилфонда" Александр Чернокульский и отметил, что такие трудности сложно преодолеть небольшим агентствам.

В "ЦИАН.Аналитики" подсчитали, что просмотры объявлений о продаже вторичной недвижимости в городах-миллионниках и звонки сократились в первые три недели июня на 48% год к году.