Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+19° в 
USD 53.77EUR 56.36
Войти в почту
3 часа назад

Москвичи бросились сдавать квартиры в аренду

Lenta.ruиещё 1

С начала 2022 года к концу июня на рынке долгосрочной аренды Москвы в два раза увеличился объем предложения. О том, что жители столицы бросились сдавать квартиры в аренду, сообщает РБК со ссылкой на данные агентства «МИЭЛЬ» и компании «Инком-Недвижимость».

Москвичи бросились сдавать квартиры в аренду
Фото: ТАССТАСС

По итогам шестого месяца текущего года, предложение квартир в аренду достигло 45,5 тысяч. В январе показатель находился на уровне 22,3 тысячи квартир. В марте предложение увеличилось до 35 тысяч. Аналитики подсчитали, что с февраля экспозиция в столице выросла почти в 1,8 раз.

Эксперты объяснили динамику стремлением москвичей сдавать в аренду квартиры, которые ранее они собирались продавать.

«Потенциальные продавцы квартир решили отложить покупку до стабилизации экономико-политической ситуации в стране и вышли на рынок аренды», — объяснила главный аналитик «Миэль» Екатерина Бережнова.

Ранее в «ИНКОМ-Недвижимость» выяснили, что самую дешевую квартиру в Центральном округе Москвы можно снять за 40 тысяч рублей в месяц, она находится в районе Замоскворечье. Объект расположен в «сталинке» на Большой Серпуховской улице, на четвертом этаже пятиэтажки.

Недвижимость,Инком-Недвижимость,Миэль,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители