Москвичи бросились сдавать квартиры в аренду

С начала 2022 года к концу июня на рынке долгосрочной аренды Москвы в два раза увеличился объем предложения. О том, что жители столицы бросились сдавать квартиры в аренду, сообщает РБК со ссылкой на данные агентства «МИЭЛЬ» и компании «Инком-Недвижимость».

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По итогам шестого месяца текущего года, предложение квартир в аренду достигло 45,5 тысяч. В январе показатель находился на уровне 22,3 тысячи квартир. В марте предложение увеличилось до 35 тысяч. Аналитики подсчитали, что с февраля экспозиция в столице выросла почти в 1,8 раз.

Эксперты объяснили динамику стремлением москвичей сдавать в аренду квартиры, которые ранее они собирались продавать.

«Потенциальные продавцы квартир решили отложить покупку до стабилизации экономико-политической ситуации в стране и вышли на рынок аренды», — объяснила главный аналитик «Миэль» Екатерина Бережнова.