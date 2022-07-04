Риелторы стали чаще продавать свой бизнес

Кризис на рынке недвижимости привел к тому, что число выставленных на продажу риэлторских компаний выросло в разы. Об этом пишет «Коммерсант».

По данным сервиса объявлений «Авито», которые приводит издание, сейчас на продажу выставлено около 400 таких компаний по всей России, что в 2,4 раза больше, чем год назад. Средняя стоимость бизнеса составляет 540 тыс. рублей.

Участники рынка отмечают, что на продажу чаще всего выставляются небольшие региональные компании, которым сложно выжить в условиях, когда «предложение жилья заметно превышает спрос, а число сделок сокращается из-за ситуации в экономике».

Также с рынка из-за спада уходят компании, специализирующиеся на продаже вторичного жилья. По подсчетам «ЦИАН.Аналитики», в первые три недели июня количество просмотров объявлений о продаже вторичной недвижимости в городах-миллионниках и звонков сократилось на 48% год к году.

При этом гендиректор DNA Realty Антон Белых отметил, что сейчас гораздо выгоднее покупать не готовые риэлторские агентства, а базы с телефонами потенциальных покупателей квартир.

«Успешно продать можно агентство с известным брендом, а большинство выставляемых сейчас на продажу не имеют такую ценность», - констатировал он.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о снижении ставки льготной ипотеки с 9 до 7%, на таких условиях россияне смогут получить займ до конца года. Размер субсидируемого кредита составляет 12 млн рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и 6 млн рублей для остальных российских регионов.