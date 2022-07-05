Жители российских регионов бросились брать ипотеку

За первые две недели действия новых условий господдержки в некоторых городах России существенно выросло число желающих взять ипотеку, первое место в данном рейтинге занял Новосибирск. Об ипотечном буме в регионах страны сообщают «Известия» со ссылкой на исследование федеральной компании «Этажи».

Количество заявок на оформление займа на покупку недвижимости от жителей этого города за две недели увеличилось на 74 процента, зафиксировали специалисты компании. На втором месте рейтинга городов, жители которых бросились брать ипотеку, оказалась Уфа, где число заявок возросло на 70 процентов, тройку замкнула Казань с ростом на 58 процентов. Четвертое место занял Краснодар (43 процента), пятое место — Самара (41 процент), далее следуют Красноярск и Тюмень с ростом количества заявок на 40 процентов, Омск (33 процента), Пермь (26 процентов). В Москве и Санкт-Петербурге число подобных обращений увеличилось на 21 процент.

По словам заместителя руководителя ипотечного департамента «Этажей» Татьяны Решетниковой, в первой половине июня многие покупатели заняли выжидательную позицию и отложили приобретение недвижимости, однако после снижения ставки по льготной ипотеке последовал резкий рост заявок на займы. При этом специалист отмечает продолжающуюся положительную динамику и подчеркивает, что она наблюдается в сегменте не только новостроек, но и вторичного рынка.

«Рынок новостроек сейчас очень активно восстанавливается, в том числе за счет роста продаж в сегменте вторичного жилья», — отметила она.

Решетникова добавила, что спрос в российских городах растет неравномерно, в одних населенных пунктах наблюдается резкий скачок после вступления новых условий господдержки, в других он увеличивается по нарастающей.

22 июня премьер-министр Михаил Мишустин объявил, что постановление кабинета министров о снижении ставки льготной ипотеки с девяти до семи процентов подписано, льготу можно получить до конца года. Для Москвы, Санкт-Петербурга и Московской и Ленинградской областей максимальный размер субсидируемого кредита составляет 12 миллионов рублей, для остальных российских субъектов — 6 миллионов рублей. Однако при сочетании программы с рыночной есть возможность увеличить лимит.