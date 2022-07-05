Названы самые популярные районы Москвы для аренды жилья

Аналитики сервиса объявлений «Авито недвижимость» подсчитали, какие районы столицы наиболее востребованы у квартиросъёмщиков. Спрос на аренду жилья изучали на основе данных о сообщениях и звонках от потенциальных арендаторов. Во втором квартале 2022 года для квартиросъёмщиков привлекательнее всего оказались районы на востоке, юго-востоке и юго-западе столицы. Самыми популярными стали Северное Измайлово и Некрасовка.

Фото: Unsplash Unsplash

По данным аналитиков, спрос на долгосрочную аренду жилья в Москве увеличился на 5,2% по сравнению со вторым кварталом 2021 года и снизился на 4% по сравнению с началом 2021-го.

Почти 2,5% от объёма спроса пришлось на Северное Измайлово: средняя стоимость аренды здесь не изменилась — она составила 35 000 рублей. На Кузьминки пришлось более 2% всех сообщений и звонков от потенциальных арендаторов, средняя ставка найма за квартал уменьшилась на 9,5%, до 38 000 рублей.

Третье место в рейтинге заняла Некрасовка: средняя цена аренды здесь снизилась на 11,4%, до 35 000 рублей. В Люблине ставка опустилась до 45 000 рублей, на 10% ниже предыдущего квартала. Также в пятёрку самых популярных районов в Москве вошло Выхино-Жулебино. Стоимость аренды здесь снизилась на 7%, составив 40 000 рублей.

В «Авито недвижимости» заявили, что снижение стоимости аренды связано с сезонным фактором. По словам аналитиков, к началу осени рынок может ожить, а цены — вырасти.

Как писал ранее «Секрет», предложение на рынке аренды жилья в Москве в пять раз превысило спрос. В июне 2022 года в Москве предлагают к сдаче 28 600 квартир против 17 000 год назад. Спрос на 15% снизился по сравнению с прошлым годом и на 35–40% в сравнении с допандемийным июнем. Поэтому собственники стали снижать стоимость съёма жилья.