Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+23° в 
USD 58.51EUR 60.16
Войти в почту
23 часа назад

Названы районы Москвы с подешевевшими квартирами

Мария Иванова

За апрель-июнь 2022 года цены на московские новостройки заметнее всего упали в районах Дорогомилово, Филевский Парк и Щукино. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные «НДВ Супермаркет Недвижимости».

Новое жилье в Дорогомилово сейчас стоит на 16,7 процента меньше, чем в первом квартале года, - 679,2 тысячи рублей за квадратный метр.

«Квадрат» в новостройках Филевского Парка теперь обходится в 410,8 тысячи рублей - на 12,5 процента дешевле, а в Щукино - в 392 тысячи (падение на 11,2 процента).

В топ-5 по падению цен также вошли Черемушки (минус 9,6 процента, до 416,6 тысячи рублей) и Лефортово (минус 5,9 процента, до 377,6 тысячи).

В РФ решили ограничить переплату по ипотечным кредитам

Районами, где жилье больше всего подорожало, оказались Нагорный (рост на 26 процентов), Замоскворечье (на 25 процентов) и Алексеевский (21 процент).

В московской мэрии ранее сообщили, что спрос на жилье в городе упал на 50 - 60 процентов. Заммэра Москвы Владимир Ефимов рассказал, что многие проекты коммерческой застройки остановились - в основном те, которые находились на начальной стадии.

Недвижимость,Видео,Владимир Ефимов,Правительство Москвы,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители