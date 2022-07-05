Названы районы Москвы с подешевевшими квартирами

За апрель-июнь 2022 года цены на московские новостройки заметнее всего упали в районах Дорогомилово, Филевский Парк и Щукино. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные «НДВ Супермаркет Недвижимости».

Новое жилье в Дорогомилово сейчас стоит на 16,7 процента меньше, чем в первом квартале года, - 679,2 тысячи рублей за квадратный метр.

«Квадрат» в новостройках Филевского Парка теперь обходится в 410,8 тысячи рублей - на 12,5 процента дешевле, а в Щукино - в 392 тысячи (падение на 11,2 процента).

В топ-5 по падению цен также вошли Черемушки (минус 9,6 процента, до 416,6 тысячи рублей) и Лефортово (минус 5,9 процента, до 377,6 тысячи).

Районами, где жилье больше всего подорожало, оказались Нагорный (рост на 26 процентов), Замоскворечье (на 25 процентов) и Алексеевский (21 процент).