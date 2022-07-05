Рынок вторички оживился: что ждет продавцов и покупателей

«Рынок вторичной недвижимости гибкий, так как цена не назначается застройщиком директивно (исходя из внешних факторов). Рыночная стоимость определяется конкретными покупателями и их ценовыми предложениями. В мае и апреле продавцы жили воспоминаниями о ценах 2021 и начала 2022 годов. Они крайне неохотно принимали новые условия игры и не снижали цены, ожидали, что ситуация изменится. Именно поэтому на рынке стало более 85% альтернативных сделок. Продавали и покупали те, кому было важно и нужно совершить сделку здесь и сейчас, — рассказала ведущий эксперт BuyBuyHouse Марина Лашкевич.