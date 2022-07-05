Рынок вторички оживился: что ждет продавцов и покупателей

В июне на вторичном рынке жилья начал расти спрос. Эксперты связывают это со снижением ставок на готовое жилье до 10,5%. Life рассказал о ситуации на рынке вторичной недвижимости.
По мнению экспертов, после снижения ставок по ипотеке, на покупку недвижимости решились покупатели, которые до этого откладывали приобретение квартиры. К тому же с 3 июля банки в договоре должны указывать полную стоимость кредита в процентах годовых с точностью до третьего знака после запятой.
«Рынок вторичной недвижимости гибкий, так как цена не назначается застройщиком директивно (исходя из внешних факторов). Рыночная стоимость определяется конкретными покупателями и их ценовыми предложениями. В мае и апреле продавцы жили воспоминаниями о ценах 2021 и начала 2022 годов. Они крайне неохотно принимали новые условия игры и не снижали цены, ожидали, что ситуация изменится. Именно поэтому на рынке стало более 85% альтернативных сделок. Продавали и покупали те, кому было важно и нужно совершить сделку здесь и сейчас, — рассказала ведущий эксперт BuyBuyHouse Марина Лашкевич.
Сейчас же продавцы более охотно идут на скидки. Дисконт может составлять до 500 тыс. рублей. По мнению Лашкевич, именно факт принятия продавцами новых тенденций является ключевой причиной оживления рынка.
По ее мнению, до конца лета цена сильно не изменится, возможно незначительное снижение до 5% в зависимости от локации. Наиболее доступно сейчас для покупателя именно вторичное жилье, даже несмотря на отсутствие льготной ипотеки.