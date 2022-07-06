В июне 2022 года в России недосчитались новостроек — число вышедших на рынок проектов сократилось на 21,8 процента по сравнению с аналогичным месяцем в 2021-м. К такому выводу пришли аналитики Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ) в своем исследовании, пишет РБК.

Фото: ТАСС ТАСС

По данным специалистов, за первый месяц лета 193 застройщика вывели на рынок жилья России 392 многоквартирных дома на 72,4 тысячи квартир совокупной площадью 3,62 миллиона квадратных метров. При этом с начала года ввели 1756 объекта — на 19 процентов меньше по сравнению с таким же периодом в 2021-м.

Как отметили в ЕРЗ, в среднем за январь-июнь в России ежедневно поступало в продажу 1937 квартир, что на 16 процентов уступает показателям прошлого года. По прогнозам аналитиков, при сохранении текущих темпов ввода всего за 2022 год на рынке появится 707 тысяч новых квартир.

Согласно данным специалистов, за месяц больше всего проектов вывели в Краснодарском крае (40 объектов), Новосибирской области (38 объектов) и в Москве (31 объект). По площади нового жилья лидируют Москва (0,69 миллиона квадратных метров), Краснодарский край (0,39 миллиона квадратных метров) и Московская область (0,25 миллиона квадратных метров).