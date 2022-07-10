Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+20° в 
USD 61.27EUR 62.05
Войти в почту
4 часа назад

В Госдуме занялись борьбой с «резиновыми квартирами»

Lenta.ruиещё 5

Руководитель проектов Юридической группы «Яковлев и Партнеры» Евгений Николаенко в беседе с агентством «Прайм» рассказал, что депутаты Госдумы занялись борьбой с «резиновыми квартирами». Так, в нижней палате российского парламента уже одобрили законопроект о запрете раздела жилых помещений на микродоли, теперь речь идет о введении запрета на прописку более одного человека на шести квадратных метрах, если речь идет не о родственниках.

В Госдуме занялись борьбой с «резиновыми квартирами»
Фото: ТАССТАСС

Юрист пояснил, что в конце июня в третьем чтении был принят законопроект о внесении изменений в статью 30 Жилищного кодекса. Поправки ограничивают право на бесконечную продажу микродолей. Теперь на каждого собственника должно приходиться не менее шести квадратных метров общей площади, иначе сделка будет признана недействительной. В результате практика покупки с различными целями микродолей ( 1/50 или 1/100 доли в квартире) уйдет в прошлое.

Исключение из нового правила — возникновение права на жилье по наследству или после приватизации, а также сделки, заключенные до вступления закона в силу. Кроме того, в Госдуме обсуждают запрет на регистрацию в квартирах более одного человека на шести квадратных метрах, если они не являются родственниками.

В июне по приказу генпрокурора Игоря Краснова по всей стране начались поиски так называемых «резиновых квартир». Надзорное ведомство заинтересовалось случаями незаконного дробления квартир на микродоли площадью вплоть до двух квадратных сантиметров.

Недвижимость,Игорь Краснов,Госдума,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители