В Госдуме занялись борьбой с «резиновыми квартирами»

Руководитель проектов Юридической группы «Яковлев и Партнеры» Евгений Николаенко в беседе с агентством «Прайм» рассказал, что депутаты Госдумы занялись борьбой с «резиновыми квартирами». Так, в нижней палате российского парламента уже одобрили законопроект о запрете раздела жилых помещений на микродоли, теперь речь идет о введении запрета на прописку более одного человека на шести квадратных метрах, если речь идет не о родственниках.

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Юрист пояснил, что в конце июня в третьем чтении был принят законопроект о внесении изменений в статью 30 Жилищного кодекса. Поправки ограничивают право на бесконечную продажу микродолей. Теперь на каждого собственника должно приходиться не менее шести квадратных метров общей площади, иначе сделка будет признана недействительной. В результате практика покупки с различными целями микродолей ( 1/50 или 1/100 доли в квартире) уйдет в прошлое.

Исключение из нового правила — возникновение права на жилье по наследству или после приватизации, а также сделки, заключенные до вступления закона в силу. Кроме того, в Госдуме обсуждают запрет на регистрацию в квартирах более одного человека на шести квадратных метрах, если они не являются родственниками.