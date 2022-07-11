Названы округа Москвы с самыми подорожавшими новостройками

С начала 2022 года больше всего среди округов Москвы стоимость квадратного метра жилья в новостройках подорожала в Северо-Восточном округе (СВАО) — показатель повысился на 14,4 процента. Об этом в разговоре с «Газетой.Ru» рассказал руководитель аналитического центра «Инком-недвижимость» Дмитрий Таганов.

Цена за «квадрат» в СВАО достигла 332 тысяч рублей. Также округом с самыми подорожавшими квартирами на первичном рынке был назван Западный (ЗАО) — эксперты зафиксировали подорожание на 14,1 процента до 393,5 тысячи рублей. Ниже расположился Восточный округ (ВАО), где квадратный метр подорожал на 10,3 процента до 295,1 тысячи рублей.

Аналитик также описал два сценария развития ситуации на столичном рынке недвижимости до конца 2022 года. Первый предполагает дальнейшее подражание квартир из-за увеличения стоимости стройматериалов и строительных работ. «В рамках второго сценария стоимость первичного жилья будет снижаться: цены на него сейчас слишком высокие и многие не могут позволить себе приобретение квартиры, даже привлекая субсидированную ипотеку со ставкой в один процент», — объяснил Таганов.