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41 минуту назад

В России могут отменить налог при продаже единственного жилья

Мария Иванова

В России могут отменить налог для физических лиц, которые продают свое единственное жилье. Как сообщает газета «Известия», такой законопроект предложили депутаты от ЛДПР.

В России задумались об отмене одного налога
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Парламентарии хотят внести изменения в статью 217 Налогового кодекса РФ. Инициатива предлагает освободить от налогообложения доходы физических лиц при продаже комнаты, квартиры или жилого дома, если у человека нет в собственности другой жилой недвижимости или доли в ней.

При этом гражданам придется выполнить ряд условий. Так, новое жилье должно приобретаться не позднее 30 апреля года, следующего за годом продажи жилья. Кроме того, кадастровая стоимость старого жилья должна быть ниже, чем цена нового и не должна превышать 50 млн рублей.

Как объяснил один из авторов законопроекта, депутат Андрей Свинцов, изменения направлены на облегчение жизни людей и улучшение их жилищных условий. Кроме того, поправки помогут увеличить миграцию граждан внутри России.

В экспертном сообществе идею поддержали. Как отметили в «Деловой России», на фоне падения доходов населения и стагнации на рынке жилья такая мера могла бы стать стимулом потребительской активности.

Недвижимость,Андрей Свинцов,Деловая Россия,ЛДПР,
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