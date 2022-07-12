В России задумались об отмене одного налога

В России могут отменить налог для физических лиц, которые продают свое единственное жилье. Как сообщает газета «Известия», такой законопроект предложили депутаты от ЛДПР.

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Парламентарии хотят внести изменения в статью 217 Налогового кодекса РФ. Инициатива предлагает освободить от налогообложения доходы физических лиц при продаже комнаты, квартиры или жилого дома, если у человека нет в собственности другой жилой недвижимости или доли в ней.

При этом гражданам придется выполнить ряд условий. Так, новое жилье должно приобретаться не позднее 30 апреля года, следующего за годом продажи жилья. Кроме того, кадастровая стоимость старого жилья должна быть ниже, чем цена нового и не должна превышать 50 млн рублей.

Как объяснил один из авторов законопроекта, депутат Андрей Свинцов, изменения направлены на облегчение жизни людей и улучшение их жилищных условий. Кроме того, поправки помогут увеличить миграцию граждан внутри России.