Мария Шукшина начала судиться с застройщиком из-за своей квартиры в Москве

По информации Telegram-канала Mash, актриса не может получить ключи от объекта недвижимости уже седьмой год.

В 2004 году Союз кинематографистов России вместе с компанией «Интеко» Елены Батуриной (супруги Юрия Лужкова ) согласовали проект элитной застройки в 1-м Самотёчном переулке.

Шукшина стала одним из пайщиков, купив четырёхкомнатную квартиру. ЖСК «Кино-7» строили больше десяти лет. Работы завершились в 2016 году, но при сдаче объекта оказалось, что оформить на себя собственность невозможно, поскольку у застройщика нет необходимых документов. Шукшина обратилась в суд.