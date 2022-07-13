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2 часа назад

В Москве резко упал спрос на один вид квартир

Мослента

Спрос на аренду одного вида квартир резко упал в Москве в первой половине текущего года, сообщает РБК со ссылкой на аналитиков консалтинговой компании Knight Frank. По их данным, в сегменте элитного жилья было заключено вдвое меньше сделок, чем в аналогичный период прошлого года.

В Москве резко упал спрос на один вид квартир
Фото: Ilya Galakhov / Globallookpress.comIlya Galakhov / Globallookpress.com

«Речь идет о квартирах и апартаментах, которые сдаются по ставке от 150 тысяч рублей в месяц», — говорится в сообщении.

При этом, по данным Knight Frank, число арендных предложений элитных квартир за первое полугодие 2022 года выросло на 39 процентов. В тоже время стоимость аренды понизилась в среднем на семь процентов. Сегодня больше всего предложений на Тверской, Арбате и в Пресненском районе.

Несмотря на резкий спад интереса потенциальных квартиросъемщиков к элитному жилью, аналитики ожидают повышения активности клиентов в третьем квартале. Это, по их мнению, будет связано с сезонностью и постепенным возвращением россиян в страну.

Ранее причину снижения цен на аренду квартир в Москве назвал первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал. Эксперт считает, что это связано с сезонными процессами.

Недвижимость,Павел Сигал,
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