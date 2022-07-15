Названы районы Москвы с подешевевшими «однушками» в аренду

По итогам второго квартала 2022 года самое большое снижение ставок аренды однокомнатных квартир в Москве произошло в Даниловском, Басманном районах и Свиблово. Соответствующее исследование провели аналитики сервиса объявлений ЦИАН, передает «РБК».

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Отмечается, что в Даниловском районе аренда подешевела на 20,6% по сравнению с первым кварталом 2022 года, в Свиблово — на 16,7%, в Басманном — на 16,6%. Также в рейтинг районов Москвы со сниженной ценой найма вошли Преображенское, Донской, Хорошево-Мневники, Соколиная гора, Крюково, Замоскворечье и Арбат.

По мнению аналитиков ЦИАН, на удешевление аренды однокомнатных квартир в столице повлиял эффект высокой базы — сокращение доходов населения привело к смещению спроса из более дорогих локаций в более доступные, что привело к снижению цен в первых. Еще одним фактором стало большое количество лотов от сотрудников международных компаний, которые после отъезда нанимателей выходили на рынок с изначально более низкими ставками, чем раньше, добавили специалисты сервиса объявлений.