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38 минут назад

Названы районы Москвы с подешевевшими «однушками» в аренду

Елена Прошина

По итогам второго квартала 2022 года самое большое снижение ставок аренды однокомнатных квартир в Москве произошло в Даниловском, Басманном районах и Свиблово. Соответствующее исследование провели аналитики сервиса объявлений ЦИАН, передает «РБК».

Названы районы Москвы с подешевевшими «однушками» в аренду
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что в Даниловском районе аренда подешевела на 20,6% по сравнению с первым кварталом 2022 года, в Свиблово — на 16,7%, в Басманном — на 16,6%. Также в рейтинг районов Москвы со сниженной ценой найма вошли Преображенское, Донской, Хорошево-Мневники, Соколиная гора, Крюково, Замоскворечье и Арбат.

По мнению аналитиков ЦИАН, на удешевление аренды однокомнатных квартир в столице повлиял эффект высокой базы — сокращение доходов населения привело к смещению спроса из более дорогих локаций в более доступные, что привело к снижению цен в первых. Еще одним фактором стало большое количество лотов от сотрудников международных компаний, которые после отъезда нанимателей выходили на рынок с изначально более низкими ставками, чем раньше, добавили специалисты сервиса объявлений.

В общем средняя ставка аренды однокомнатной квартиры в Москве в конце второго квартала 2022 года составила 44 тысячи рублей. За квартал она снизилась на 5,8%.

Недвижимость,ЦИАН,
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