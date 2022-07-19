Какой должна быть идеальная квартира?

Тренд на разумное потребление, комфорт как ключевое понятие основных сфер жизни, желание быть ближе к природе даже в центре такого мегаполиса, как Москва — все это неизбежно меняет наши предпочтения и требования при выборе квартиры. Вместе с экспертом рынка недвижимости Валерией Мозгановой разбираемся, на что обращает внимание сегодняшний покупатель.

Фото: пресс-служба Донстрой. Проект «Символ», квартал «Вдохновение» пресс-служба Донстрой. Проект «Символ», квартал «Вдохновение»

Планировки и «окно в мир»

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За последние годы понятие об идеальной квартире серьезно изменилось. В моде снова продуманный подход к площадям и функциональному назначению помещений.

«Большую ценность стало представлять не число квадратных метров, а оптимальное количество комнат в квартире, потому что это более функциональный вариант. Необходимо и наличие балкона, террасы, лоджии. Какого-то окна в мир. Стало понятно, что количество комнат должно быть именно таким, чтобы в них было комфортно», — отметила эксперт.

Несмотря на то, что планировка идеальной квартиры в представлении каждого человека абсолютно разная, есть универсальные составляющие, без которых сегодняшний требовательный и уже опытный покупатель не согласится назвать жилье комфортным.

«В тренде совмещенные кухни-гостиные, так называемые «европланировки». Очень актуально наличие минимум двух санузлов, так как это просто удобно. Еще одна серьезная тенденция — переход к пониманию, что ты покупаешь не просто квадраты бетона, но весь объем квартиры. Поэтому очень важна высота потолков и большие окна, которые впускают в квартиру внешний мир и немного раздвигают стены», — пояснила Валерия Мозганова.

Одним из удачных примеров гибких продуманных планировок и внимания к деталям — жилой комплекс «Символ» от девелопера Донстрой.

В квартирах «Символа»:

минимальное количество капитальных конструкций — интерьерные и дизайнерские решения ограничены исключительно полетом фантазии владельца

высокие потолки (от 3.1 до 3.4 м)

большие окна высотой до 2,4 м

панорамное остекление в дверях, выходящих на балконы

разные виды планировок и метражей — под потребности любого покупателя: от модных утилитарных студий площадью от 25 кв. м для адептов культуры разумного потребления и sharing economy до просторных четырехкомнатных вариантов для респектабельной большой семьи

квартиры с окном в ванной или возможностью установки камина — для тех, кто в душе всегда неисправимый романтик или мечтательный художник

Внешнее имеет значение

Как бытие определяет сознание, так внешнее окружение оказывает прямое влияние на атмосферу проекта и настроение людей, которые в нем живут. Немаловажной составляющей комфортной квартиры в современном мире является приятный вид из окна, зеленые зоны, разнообразные общественные пространства, а также возможность быстро добраться до центра города.

«Вид из окна должен быть приятный в современном жилье, это важно. Не менее важно и то, беспроблемно ли добраться до центра. В Москве — до Кремля, к которому обычно привязывают центр. А это, конечно, наличие автомагистралей. Когда выбирают идеальную квартиру, смотрят не на сам километраж, а на наличие пробок, так как современный мир давно живет не километрами, а минутами. Очень важна, помимо автотрасс, и близость к общественному транспорту, в частности, к метро», — заметила эксперт.

Фото: пресс-служба Донстрой. Проект «Символ», квартал «Вдохновение»

Все это доступно жителям «Символа». Отсюда всего два километра до Садового кольца, меньше километра до набережной реки Яузы и Лефортовского парка и несколько минут неспешной прогулки до метро «Площадь Ильича» и «Римская». А значит, жители смогут быстро оказаться в любой точке города, избегая пробок.

Архитектура — часть комфортного пространства

Идеальную квартиру формирует и внешняя эстетика здания, в котором она находится. Поэтому существенный плюс при выборе дома — интересная архитектура. Например, разноуровневая застройка, наличие парка и, в целом, единой концепции, которая формирует добрососедскую, объединяющую атмосферу.

«Разноуровневая застройка, помимо того, что это красиво, позволяет серьезно расширить линейку предложений. Не всем нравится жить в небоскребах. Кому-то нравятся более камерные, клубные дома, в 4-5 этажей. Важна также концепция «двор без машин». Это часть джентльменского набора современных жилых комплексов. То же самое касается и безопасности: запись камер наблюдения, Face ID, а также концепции «безопасный территориальный контур», когда проект даже при самом жестком локдауне должен обеспечивать удовлетворение практически всех потребностей жителей», — уверена Валерия Мозганова.

Каждый дом в «Символе» — уникален. Здания спроектированы архитектурной мастерской ATRIUM по дизайн-коду британских бюро LDA Design и UHA London. Футуристическая бионическая архитектура с мягкими природными формами, переменной этажностью и эффектными силуэтами фасадов формирует дружелюбную по отношению к человеку атмосферу, в которой он не чувствует себя пленником бетонных джунглей. Такой подход также делает облик корпусов «вне времени» стильным и выразительным.

Не менее важна и «зеленая» составляющая проекта.

«Наличие парка сразу задает понимание, в каком пространстве предстоит жить», — рассказала эксперт.

Покупатели «Символа» высоко ценят его за ухоженные общественные пространства и особенно — за парк «Зеленая река», который раскинулся на целых 10 га и «протекает» благоустроенной зеленой артерией через весь проект. В целом, масштабное озеленение займет 40% из всех 60 га территории застройки. Этот парк — не только «зеленые легкие» всего «Символа», но и место встреч и прогулок, а также площадка для праздников. Тут есть тематические игровые пространства для детей, сухой фонтан и площадь для ярмарок и мероприятий, амфитеатр и даже памп-трек для подростков.

Особенно повезет будущим жителям нового «символического» квартала «Вдохновение», который вышел в продажу в конце мая. Корпуса находятся в глубине проекта, вдали от громких городских шоссе. Помимо парка «Зеленая река» «вдохновляющую» тишину квартала дополняет собственный двор с особой приватной атмосферой. Тут расположатся детские площадки, воркауты, места для спокойного отдыха с навесами, качелями и перголами. Вдоль нового квартала также протянется променад с кафе, ресторанами, магазинами и салонами красоты, где будет царить атмосфера, ничем не уступающая благородным Патриаршим прудам. Резидентам даже не придется выезжать за пределы комплекса, чтобы закупить продукты или поужинать с друзьями в кафе.

Не метрами едиными

Для жителей 21 века большое значение имеет не только комфорт жилья, но и тема социализации. Сейчас общественное пространство – это не просто место, где люди гуляют, занимаются спортом, но и пространство, где они социализируются, обучаются, общаются с людьми своего круга, возраста, обмениваются опытом и мнениями.

«Поэтому наш дом сегодня — это не только наша квартира. Это все наше пространство, хотя бы в рамках жилого комплекса. Для родителей также важно наличие рядом хороших школы и детского сада, куда будет ходить их ребенок. И, выбирая идеальную квартиру, они обращают на это внимание», — заметила эксперт.

В 2023 г. Донстрой передаст городу часть «Бауманской инженерной школы № 1580». Общая площадь школы, рассчитанной на 1 225 мест, составит более 16 700 кв. м. Это будет одно из самых больших образовательных учреждений в районе Лефортово. В школе предусмотрена богатая инфраструктура, включающая информационный центр с библиотекой и медиатекой, IT полигон, цифровую лабораторию, инструментальные мастерские. В кабинетах естественных наук будут оборудованы специальные зоны практикума и лаборантские. В спортивный блок войдут несколько залов разного назначения с душевыми и раздевалками. На прилегающей территории появятся детские и спортивные площадки, а по периметру школы — беговые дорожки.

Фото: пресс-служба Донстрой. Проект «Символ», «Бауманская инженерная школа №1580»

Школа № 1580 регулярно лидирует в рейтингах лучших учебных заведений Москвы и России. В 2021 г., по версии агентства RAEX, «бауманская школа» возглавила первый в России рейтинг школ технического профиля, а также заняла первое место в рейтинге учебных заведений Москвы, готовящих абитуриентов для лучших вузов естественно-математического и инженерно-технического профилей. Ежегодно из стен школы выходит более 460 выпускников, 70% из них набирают более 250 баллов за три государственных экзамена, что позволяет им гарантированно поступать на бюджетные места лучших вузов России, в том числе и в МГТУ им. Баумана.