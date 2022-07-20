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36 минут назад

Финляндия ввела ограничения на покупку земельных участков россиянами

Газета.Ruиещё 1

Торгпред РФ в Хельсинки Антон Логинов заявил, что Финляндия усилила ограничения на покупку россиянами земельных участков. Об этом он сообщил РИА "Новости".

Финляндия ввела ограничения на покупку земельных участков россиянами
Фото: DepositphotosDepositphotos

Он пояснил, что с 2020 года для приобретения земельных участков лицами, не являющимися гражданами ЕС, требуется получение лицензии от минобороны.

"В 2022 году в эти нормы было предложено внести ряд изменений и дополнений. Во-первых, минобороны получает право выяснять происхождение средств, на которые покупается участок. Плюс дополнительно получили право устанавливать расстояние до объекта оборонительных сил или пограничной охраны Финляндии", - сказал он.

Ранее глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что в стране не видят напряженности в отношениях с Россией на фоне интеграции в НАТО. Министр уточнил, что в Хельсинки считают возможным возникновение реакции России на размещение в стране новых вооружений или появление в оборонном планировании пунктов, которые Москва может воспринять как угрозу. В настоящее время, добавил политик, Россия очень сконцентрирована на Украине.

Недвижимость,Пекка Хаависто,Антон Логинов,НАТО,ЕС,
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