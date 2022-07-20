В Госдуме определились со статусом апартаментов

Апартаменты не будут приравнены к жилью и не попадут под действие Жилищного кодекса, заявил глава Комитета Госдумы по строительству Сергей Пахомов.

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В декабре законопроект о законном статусе апартаментов был направлен на доработку. Госдума переносила первое чтение документа, в котором предлагалось переводить апартаменты из разряда нежилых в жилые помещения.

«Никогда из власти никто не обещал перевода апартаментов в жилую недвижимость… Апартаменты не будут приравнены к жилью и не попадут под действие ЖК», — приводит слова Пахомова РИА «Новости».

Кроме того, депутат рассказал об идее вывести апартаменты в отдельную категорию для уменьшения налогов. Право определять ставки в этом случае надо передать регионам, считает глава профильного комитета Госдумы.