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1 час назад

В России предложили увеличить налоговый вычет при покупке жилья

Мария Иванова

В России риэлторы выступили с инициативой увеличить лимит, с которого делается имущественный налоговый вычет. Об этом пишут «Известия».

Компания «Этажи» обратилась главе правительства России Михаилу Мишустину и в Минфин с предложением поднять лимиты, с которых делает вычет. Так, в Москве, Санкт-Петербурге, Подмосковье, Ленинградской области и ряде северных и дальневосточных городов предлагается увеличить их до 6 миллионов рублей. А для остальных регионов - до 4 миллионов рублей. Соответственно, налоговый вычет также вырастет до 780 и 520 тысяч рублей.

Сейчас россияне, которые принимают решение о покупке недвижимости, могут рассчитывать на возврат 13% с 2 миллионов, то есть на 260 тысяч рублей.

Последний раз лимит для имущественного налогового вычета поднимался в 2008 году, а с тех пор, по данным директор компании «Этажи» Ильдара Хусаинова, цены на жилье в России в среднем выросли на 124%.

Опрошенные изданием эксперты поддержали предложение об увеличении лимитов для налогового вычета, отметив, что эта мера станет социально значимой, позволит россиянам задуматься о покупке большего количества квадратных метров и давно назрела.

Если эта инициатива будет реализована в совокупности со снижением ипотечной ставки, эффект для рынка недвижимости будет максимальным и стимулирует спрос не только на квартиры, но и на индивидуальные жилые дома, уверен генеральный директор компании «Этерна» Дмитрий Томилин.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о снижении ставки льготной ипотеки с 9 до 7%, на таких условиях россияне смогут получить займ до конца года. Размер субсидируемого кредита составляет 12 млн рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и 6 млн рублей для остальных российских регионов.

Недвижимость,Личный счет,Ильдар Хусаинов,Дмитрий Томилин,Михаил Мишустин,Правительство РФ,
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