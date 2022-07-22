Центробанк 22 июля снизил ключевую ставку на 1,5 процентного пункта - с 9,5 до восьми процентов годовых

Зампред «Абсолют Банка» Антон Павлов заявил, что ставки по ипотеке снизят на сопоставимую величину.

В «Абсолют Банке», «МТС Банке» и «Совкомбанке» прогнозируют, что в августе средневзвешенная ставка по ипотеке составит десять процентов годовых, а к концу 2022 года - девять процентов.

Президент РФ Владимир Путин ранее поручил снизить ставку по льготной ипотеке до семи процентов. Льготную ипотеку можно взять только на квартиру в новостройке, на вторичное жилье программа не распространяется. Первоначальный взнос составляет 15 процентов от общей суммы ипотеки.