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58 минут назад

Российские банки решили снизить ставки по ипотеке

Алиса Селезнёва

«МТС Банк», «Дом.РФ», «Московский кредитный банк», «Зенит», «Росбанк» и «Абсолют Банк» уменьшат ставки по ипотеке после снижения ключевой ставки ЦБ. Об этом сообщает «Газета.ру».

Центробанк 22 июля снизил ключевую ставку на 1,5 процентного пункта - с 9,5 до восьми процентов годовых

Зампред «Абсолют Банка» Антон Павлов заявил, что ставки по ипотеке снизят на сопоставимую величину.

В «Абсолют Банке», «МТС Банке» и «Совкомбанке» прогнозируют, что в августе средневзвешенная ставка по ипотеке составит десять процентов годовых, а к концу 2022 года - девять процентов.

ЦБ принял неожиданное решение по ключевой ставке

Президент РФ Владимир Путин ранее поручил снизить ставку по льготной ипотеке до семи процентов. Льготную ипотеку можно взять только на квартиру в новостройке, на вторичное жилье программа не распространяется. Первоначальный взнос составляет 15 процентов от общей суммы ипотеки.

Максимальные суммы кредитов остаются на уровне в 12 миллионов рублей для Москвы и Санкт-Петербурга, шести миллионов - для остальных регионов.

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