Зафиксирован двукратный рост цен на новостройки Пресни в Москве

Средние цены на новостройки Красной Пресни в Москве за три года выросли в два раза - до 810 тыс. рублей из-за дефицита предложения. Такие данные содержатся в исследовании девелоперской компании Forma, которое есть в распоряжении ТАСС.
"С 2019 года в районе Пресня цены на новостройки увеличились вдвое - с 400,7 тыс. рублей до 810, 3 тыс. рублей за кв. м. Суммарный объем проектов в продаже также сократился более чем в два раза: с более чем 1,2 млн кв. м до 673 тыс. кв. м", - говорится в материалах. Уточняется, что с конца 2019 года по начало 2022 на Красной Пресне появилось три новых проекта с общим объемом предложения почти 350 тыс. кв. м, однако это не компенсировало дефицит предложения.
В районе Пресни последние три года объемы спроса превышали темпы выхода новых проектов, рассказала ТАСС руководитель группы аналитики Forma Ольга Павлик. По ее словам, во-первых, старый жилой фонд в районе сформирован преимущественно панельными домами 1950-60-х годов, которые уже морально устарели. Во-вторых, близость Белорусского офисного кластера формирует значительный спрос со стороны резидентов бизнес-центров, которые ищут жилье поближе к работе. "Совокупность этих факторов сформировала локальный дефицит предложения, что означает высокий потенциал роста цен в районе по мере увеличения строительной готовности проектов", - сказала собеседница агентства.
Как сообщали аналитики компании "Метриум", средняя стоимость квадратного метра в столичных новостройках бизнес-класса в первом полугодии 2022 года достигла 429,8 тыс. рублей (плюс 1,7% за квартал, плюс 9,1% за полугодие, плюс 16,2% за год).