Зафиксирован двукратный рост цен на новостройки Пресни в Москве

"С 2019 года в районе Пресня цены на новостройки увеличились вдвое - с 400,7 тыс. рублей до 810, 3 тыс. рублей за кв. м. Суммарный объем проектов в продаже также сократился более чем в два раза: с более чем 1,2 млн кв. м до 673 тыс. кв. м", - говорится в материалах. Уточняется, что с конца 2019 года по начало 2022 на Красной Пресне появилось три новых проекта с общим объемом предложения почти 350 тыс. кв. м, однако это не компенсировало дефицит предложения.