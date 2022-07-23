Деревянные дома в России подешевели почти до себестоимости на фоне ограничения экспорта пиломатериала в Европу. Об этом сообщила сопредседатель правления Ассоциации деревянного домостроения Юлия Юрлова, передает ТАСС .

Как пояснила эксперт, цены на деревянные дома зависят от экспорта пиломатериала и внутренней покупательской способности. Так, с начала года стоимость на этот вид жилья снизилась в среднем на 10-15 процентов, вернувшись к уровню апреля-мая прошлого года. В июне стоимость деревянного дома варьировалась от 50 до 70 тысяч рублей за квадратный метр.