Деревянные дома в России подешевели почти до себестоимости на фоне ограничения экспорта пиломатериала в Европу. Об этом сообщила сопредседатель правления Ассоциации деревянного домостроения Юлия Юрлова, передает ТАСС.
Как пояснила эксперт, цены на деревянные дома зависят от экспорта пиломатериала и внутренней покупательской способности. Так, с начала года стоимость на этот вид жилья снизилась в среднем на 10-15 процентов, вернувшись к уровню апреля-мая прошлого года. В июне стоимость деревянного дома варьировалась от 50 до 70 тысяч рублей за квадратный метр.
При этом предпосылок к дальнейшему снижению цен эксперты не видят. По словам Юрловой, цена доски в 13-17 тысяч рублей за кубометр достигла условного дна.
«Поставщики не будут продавать товар ниже себестоимости», — объяснила она.