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1 час назад

Деревянные дома в России подешевели почти до себестоимости

Lenta.ru

Деревянные дома в России подешевели почти до себестоимости на фоне ограничения экспорта пиломатериала в Европу. Об этом сообщила сопредседатель правления Ассоциации деревянного домостроения Юлия Юрлова, передает ТАСС.

Деревянные дома в России подешевели почти до себестоимости
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как пояснила эксперт, цены на деревянные дома зависят от экспорта пиломатериала и внутренней покупательской способности. Так, с начала года стоимость на этот вид жилья снизилась в среднем на 10-15 процентов, вернувшись к уровню апреля-мая прошлого года. В июне стоимость деревянного дома варьировалась от 50 до 70 тысяч рублей за квадратный метр.

При этом предпосылок к дальнейшему снижению цен эксперты не видят. По словам Юрловой, цена доски в 13-17 тысяч рублей за кубометр достигла условного дна.

«Поставщики не будут продавать товар ниже себестоимости», — объяснила она.

Недвижимость,
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