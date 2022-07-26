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1 час назад

Россиянам назвали идеальную ставку по ипотеке

Lenta.ru

Ставка по ипотеке в 4-6 процентов годовых и меньше будет наиболее подходящей для России. Идеальную ставку назвала финансовый консультант Татьяна Волкова, ее оценку передает NEWS.ru.

Россиянам назвали идеальную ставку по ипотеке
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Волкова считает ставки от 0,01 до 5 процентов, которые рынок предлагает сейчас, крайне комфортными. Они позволяют при грамотном подборе объекта практически избежать переплаты.

«Инфляционные процессы, которые мы проживаем сейчас, нивелируют переплату по ипотеке. Удорожание объекта также покрывает все те затраты, которые понес человек, переплачивая проценты», — пояснила эксперт.

Она подчеркнула, что при выборе жилья нужно точно узнать, не завышена ли стоимость объекта.

Волкова считает, что в будущем ставки вырастут до 2,8-9 процентов. Однако на данный момент покупать недвижимость особенно выгодно — благодаря обилию совместных программ девелоперов и банков переплата со стороны покупателя значительно снизилась.

Ранее в июля в России спрогнозировали скачок популярности льготной ипотеки. Компания «Метриум» считает, что в третьем квартале спрос на такие жилищные кредиты вырастет на 60-70 процентов.

Недвижимость,Татьяна Волкова,
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