Количество предлагаемых в аренду квартир в Москве выросло вдвое

В Москве с января в два раза увеличился объем предложений по аренде квартир. Эксперты ожидают, что осенью ситуация изменится, за счет чего цены немного поднимутся, пишет РИА «Новости».
Главный аналитик агентства недвижимости «Миэль» Екатерина Бережнова рассказала, что в начале года в аренду предлагалось 22 тысячи объектов, а в июне – 46 тысяч. Она связала это с активным переводом квартир из продажи в аренду. Эксперт объяснила, что многие продавцы столкнулись с проблемой быстрой продажи жилья за желаемую цену, поэтому решили временно его сдавать.
Замдиректора управления аренды квартир «Инком-Недвижимость» Оксана Полякова сообщила, что спрос был на 15% ниже по сравнению с прошлым годом, и примерно на 40% ниже, чем летом «стандартного допандемийного года». Это произошло из-за сокращения доходов арендаторов и поисков более доступных вариантов для съема, а также отъезд за границу части из них.
Эксперт «Циан.Аналитики» Елена Лапшина отметила, что ценник на аренду квартир снизился. В июле цены на аренду однокомнатных квартир, которые в среднем сдаются за 40 тысяч в месяц, сократились на 12% по сравнению с началом года. А двухкомнатные (в среднем оценивались в 65-70 тысяч в месяц) подешевели на 20%. В июле произошла стагнация, так как россияне частично сместили интерес с покупки подорожавших новостроек и вторички с дорогой ипотекой на аренду. А также на рынок вернулась часть покинувших страну граждан и сотрудников иностранных компаний.
Эксперты предсказывают рост цен в конце лета-начале осени, так как в это время люди чаще переезжают в Москву, возвращаются из отпусков и приступают к поиску съемных квартир. Повышение осенью может составить 5-10%.
Напомним, недавно был опубликован список самых дешевых квартир в аренду на территории «старой» Москвы.