Количество предлагаемых в аренду квартир в Москве выросло вдвое

В Москве с января в два раза увеличился объем предложений по аренде квартир. Эксперты ожидают, что осенью ситуация изменится, за счет чего цены немного поднимутся, пишет РИА «Новости».

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Главный аналитик агентства недвижимости «Миэль» Екатерина Бережнова рассказала, что в начале года в аренду предлагалось 22 тысячи объектов, а в июне – 46 тысяч. Она связала это с активным переводом квартир из продажи в аренду. Эксперт объяснила, что многие продавцы столкнулись с проблемой быстрой продажи жилья за желаемую цену, поэтому решили временно его сдавать.

Замдиректора управления аренды квартир «Инком-Недвижимость» Оксана Полякова сообщила, что спрос был на 15% ниже по сравнению с прошлым годом, и примерно на 40% ниже, чем летом «стандартного допандемийного года». Это произошло из-за сокращения доходов арендаторов и поисков более доступных вариантов для съема, а также отъезд за границу части из них.

Эксперт «Циан.Аналитики» Елена Лапшина отметила, что ценник на аренду квартир снизился. В июле цены на аренду однокомнатных квартир, которые в среднем сдаются за 40 тысяч в месяц, сократились на 12% по сравнению с началом года. А двухкомнатные (в среднем оценивались в 65-70 тысяч в месяц) подешевели на 20%. В июле произошла стагнация, так как россияне частично сместили интерес с покупки подорожавших новостроек и вторички с дорогой ипотекой на аренду. А также на рынок вернулась часть покинувших страну граждан и сотрудников иностранных компаний.

Эксперты предсказывают рост цен в конце лета-начале осени, так как в это время люди чаще переезжают в Москву, возвращаются из отпусков и приступают к поиску съемных квартир. Повышение осенью может составить 5-10%.