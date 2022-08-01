Россиянам напомнили о выселении из одного типа жилья

Россиянам рассказали о причинах выселения из одного типа жилья. Юристы напомнили, что лишиться служебного помещения до расторжения трудовых отношений можно из-за неоплаты коммунальных платежей в течение полугода, порчи имущества и ссор с соседям. Слова экспертов приводит «РИА Новости».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Президент Национальной ассоциации Комплаенс Владимир Балакин отметил, что наниматель обязан оплачивать коммунальные ресурсы, а также содержание и ремонт общего имущества в доме, где проживает работник. Это не касается капремонта, ответственность за который несет собственник.

По словам юриста адвокатского бюро «Сфера защиты» Андрея Лямзина, на неоплату коммунальных услуг приходится половина случаев выселения из служебного жилья, при этом размер долга не имеет значения. Среди других распространенных причин — использование помещения под офис или склад, шум и отказ убирать за домашними животными. При отказе виновного в вышеперечисленном добровольно освободить жилье, собственник или соседи вправе обратиться в суд.

Механизм выселения из служебного и муниципального жилья отличается. В случае с муниципальным наниматель получает взамен помещение с шестью квадратными метрами на человека, а в случае со служебным предоставлять другое жилье не обязаны.