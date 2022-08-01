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46 минут назад

В Москве зафиксировали рост цен на жилье после двухмесячного снижения

Елена Прошина

Основанная на искусственном интеллекте и математических алгоритмах машинного обучения системы оценки недвижимости SRG рассчитала, что в столице вновь начала дорожать недвижимость. Об этом сообщает РБК.

В Москве зафиксировали рост цен на жилье после двухмесячного снижения
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что в мае и июне недвижимость дешевела, но в июле средняя стоимость квадрата жилья вновь пошла вверх. За прошедший месяц один квадратный метр жилья в Москве прибавил 1,37% и стоит сейчас 306,3 тыс. руб. При этом по росту цен за месяц Москва занимает лишь пятое место по России, уступая Оренбургу (2,81%, до 68,5 тыс.), Перми (2,45%, 86,3 тыс.), Махачкале (2,4%, 61,4 тыс.) и Воронежу (1,6%, 87 тыс.).

Впрочем, в некоторых городах снижение цены недвижимости продолжается. Первое место по снижению цен занял Сочи, где 1 кв.м подешевел на 2,51% — до 245,3 тыс. руб. Второе место у Ярославля (-2,48%, до 81,2 тыс.). Третье — у Набережных Челнов (-2,07%, до 84,5 тыс. руб). Также в первую пятерку также вошли Севастополь (-1,72%, 166,4 тыс.) и Нижний Новгород (-1,38%, 115 тыс.).

Напомним, что ранее руководитель департамента коммерческой недвижимости компании KNRU Полина Фиофилова заявила о том, что рынок торговой недвижимости научился работать в кризисной ситуации.

Недвижимость,
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