Квартиры в России взлетят в цене

Стоимость квартир к концу текущего года, вероятно, повысится на 10%. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на экспертов в сфере недвижимости.

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Отмечается, что в июле одобряемость ипотеки была на уровне 85%, что является рекордом за три года. Что касается продаж жилья, то по сравнению с июлем они выросли на 13%.

Эксперты прогнозируют продолжение роста спроса на квартиры во втором полугодии. В компании «Этажи» ожидают рост цен на ликвидные объекты до конца года в связи со стабилизацией ситуации. Так, увеличение может составить 5-7%.

В девелоперской компании Level Group допускают рост цен на 3-5% на квартиры в жилых комплексах к осени. Наибольший рост прогнозируют в группе компаний «Основа» (+10-12%).