Квартиры в России взлетят в цене

Стоимость квартир к концу текущего года, вероятно, повысится на 10%. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на экспертов в сфере недвижимости.
Отмечается, что в июле одобряемость ипотеки была на уровне 85%, что является рекордом за три года. Что касается продаж жилья, то по сравнению с июлем они выросли на 13%.
Эксперты прогнозируют продолжение роста спроса на квартиры во втором полугодии. В компании «Этажи» ожидают рост цен на ликвидные объекты до конца года в связи со стабилизацией ситуации. Так, увеличение может составить 5-7%.
В девелоперской компании Level Group допускают рост цен на 3-5% на квартиры в жилых комплексах к осени. Наибольший рост прогнозируют в группе компаний «Основа» (+10-12%).
Ранее сообщалось, что, по данным системы оценки недвижимости SRG, в 23 из 50 крупных городов России в июле подорожало вторичное жилье. В Москве стоимость стала расти после того, как она два месяца подряд снижалась. Цена на столичный «квадрат» на вторичном рынке поднялась за месяц на 1,37%, до 306,3 тыс. рублей.