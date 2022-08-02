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2 часа назад

Квартиры в России взлетят в цене

Лера Букина

Стоимость квартир к концу текущего года, вероятно, повысится на 10%. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на экспертов в сфере недвижимости.

Квартиры в России взлетят в цене
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что в июле одобряемость ипотеки была на уровне 85%, что является рекордом за три года. Что касается продаж жилья, то по сравнению с июлем они выросли на 13%.

Эксперты прогнозируют продолжение роста спроса на квартиры во втором полугодии. В компании «Этажи» ожидают рост цен на ликвидные объекты до конца года в связи со стабилизацией ситуации. Так, увеличение может составить 5-7%.

В девелоперской компании Level Group допускают рост цен на 3-5% на квартиры в жилых комплексах к осени. Наибольший рост прогнозируют в группе компаний «Основа» (+10-12%).

Ранее сообщалось, что, по данным системы оценки недвижимости SRG, в 23 из 50 крупных городов России в июле подорожало вторичное жилье. В Москве стоимость стала расти после того, как она два месяца подряд снижалась. Цена на столичный «квадрат» на вторичном рынке поднялась за месяц на 1,37%, до 306,3 тыс. рублей.

Недвижимость,
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