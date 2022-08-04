Эксперты назвали районы Дубая с бюджетным жильем

Наиболее бюджетные варианты жилья в самых популярных районах Дубая зафиксированы в Motor City. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на экспертов портала Emirates.Estate.

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Так, за один «квадрат» в апартаментах Motor City российские граждане отдадут 1,7 тысячи долларов (около 102,7 тысячи рублей). Самые высокие цены на апартаменты наблюдаются в Downtown Dubai – там стоимость квадратного метра в среднем составляет около пяти тысяч долларов (примерно 302,1 тысячи рублей).

Наиболее низкие по цене виллы для продажи - в семейном районе Arabian Ranches (около 3,1 тысячи долларов, или около 187,3 тысячи рублей). Также обнаружены более дорогостоящие варианты районов. В частности, речь идет о Palm Jumeirah Fronds, где средняя цена квадратного метра составляет 9,4 тысячи долларов (около 568 тысяч рублей).

Российские граждане перестали в июне активно рассматривать покупку недвижимости в Дубае. В процентном соотношении снижение спроса в первом месяце лета относительно мая составило 28,1%.