Стала известна главная причина роста цен на дачи в Подмосковье

Средняя стоимость дачи в Московской области с начала 2022 года увеличилась на девять процентов, а за год — на 25 процентов. Главную причину роста цен на эти объекты недвижимости назвал РБК со ссылкой на аналитиков сервиса объявлений ЦИАН.

Фото: Кирилл Кухмарь / Коммерсантъ Кирилл Кухмарь / Коммерсантъ

«За прошедший год ни по одному подмосковному направлению средняя цена дачи не сократилась. Минимальный рост зафиксирован по Рязанскому (на четыре процента) и Пятницкому (на десять процентов) шоссе», — рассказала эксперт «ЦИАН. Аналитики» Елена Лапшина.

Как стало известно РБК, основная причина роста стоимости дач — уменьшение в экспозиции относительно дешевых объектов, ставших предметом массовой скупки. Как следствие, оставшиеся дорогие лоты влияют на структуру цен. В весенние и летние месяцы ежемесячный рост стоимости дач в регионе составлял порядка одного процента.

Под дачами понимаются одноэтажные дома площадью 50-500 квадратных метров и стоимостью до восьми миллионов рублей, в большинстве случаев непригодные для круглогодичного проживания, уточнили в ЦИАН. В этот же период эксперты выявили снижение роста цен на подмосковные коттеджи.