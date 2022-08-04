Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+35° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
1 час назад

Стала известна главная причина роста цен на дачи в Подмосковье

Мослента

Средняя стоимость дачи в Московской области с начала 2022 года увеличилась на девять процентов, а за год — на 25 процентов. Главную причину роста цен на эти объекты недвижимости назвал РБК со ссылкой на аналитиков сервиса объявлений ЦИАН.

Стала известна главная причина роста цен на дачи в Подмосковье
Фото: Кирилл Кухмарь / КоммерсантъКирилл Кухмарь / Коммерсантъ

«За прошедший год ни по одному подмосковному направлению средняя цена дачи не сократилась. Минимальный рост зафиксирован по Рязанскому (на четыре процента) и Пятницкому (на десять процентов) шоссе», — рассказала эксперт «ЦИАН. Аналитики» Елена Лапшина.

Как стало известно РБК, основная причина роста стоимости дач — уменьшение в экспозиции относительно дешевых объектов, ставших предметом массовой скупки. Как следствие, оставшиеся дорогие лоты влияют на структуру цен. В весенние и летние месяцы ежемесячный рост стоимости дач в регионе составлял порядка одного процента.

Под дачами понимаются одноэтажные дома площадью 50-500 квадратных метров и стоимостью до восьми миллионов рублей, в большинстве случаев непригодные для круглогодичного проживания, уточнили в ЦИАН. В этот же период эксперты выявили снижение роста цен на подмосковные коттеджи.

Квартиры в России взлетят в цене

Ранее были названы самые популярные для аренды дач подмосковные направления. По итогам второго квартала 2022 года наиболее востребованным из таковых оказалось Ярославское шоссе.

Недвижимость,Елена Лапшина,ЦИАН,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители